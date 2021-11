Odzyskanie niepodległości w 1918 roku - wydarzenia w Wadowicach [ZDJĘCIA ARCHIWALNE]

Święto Niepodległości 11.11.2021 w pow. wadowickim. Co zaplanowano w gminach?

Według dr Konrada Meusa, historyka, mieszkańcy Wadowic byli raczej zaskoczeni tym, co się stało, że znany im świat rozpada się, a władza wręcz leży na ulicy. Podkreśla, że w tamtym okresie region wadowicki był świadkiem napaści na ludność (żydowską i chrześcijańską) przez dezerterów z armii austriackiej, do której przyłączała się biedota. O ile w Wadowicach kończyło się na wybijaniu szyb, to już w Andrychowie zdarzały się też pobicia Żydów.