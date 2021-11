Odzyskiwanie energii z odpadów możliwe w Nowym Sączu. Do takiej inwestycji przymierza się jedna z sądecki firm

Temat zagospodarowania odpadów komunalnych co jakiś czas wraca przy okazji dyskusji o stale wzrastających cenach z odbiór odpadów. To palący temat również w kontekście składowania śmieci na terenie miasta.

- Miejskie składowiska w perspektywie 3 lat zostanie zamknięte. Samo składowanie to także najgorszy sposób zagospodarowania pod względem ekologicznym i ekonomicznym. Powstanie elektrociepłowni zasilanej odpadami rozwiązałoby ten problem, ograniczając jednocześnie wzrost opłat za śmieci ponoszonych przez mieszkańców - mówi w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Łukasz Mikołajczyk, rzecznik prasowy firmy Newag.

Jak dodaje obiekt stanowiłby również źródło ekologicznego ciepła dla Nowego Sącza i ponad 80 procent mieszkańców miasta korzystających obecnie z sieci ciepłowniczej. Odpady wytwarzane przez mieszkańców przekształcane byłyby bowiem w prąd i ciepło.

- Byłaby to energia tańsza, ponieważ tego typu instalacje są zwolnione z opłat za emisję dwutlenku węgla. Nowy Sącz potrzebuje również instalacji do zagospodarowania odpadów nienadających się do recyklingu - dodaje Mikołajczyk.