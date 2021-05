Olga Tokarczuk i Andrzej Mleczko mają zostać honorowymi obywatelami Krakowa

Olga Tokarczuk to wybitna pisarka, eseistka, poetka, autorka scenariuszy, laureatka Literackiej Nagrody Nobla za rok 2018. - Pojawiały się wprawdzie głosy, że Olga Tokarczuk nie jest związana z Krakowem, co nie jest jednak do końca prawdą, gdyż jej oficjalnym wydawcą jest krakowskie Wydawnictwo Literackie - mówi przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec, który przygotował projekty obu uchwał.

Jeśli chodzi o Olgę Tokarczuk, to wniosek w sprawie nadania jej honorowego obywatelstwa Krakowa zgłosiło właśnie wspomniane Wydawnictwo Literackie. Uchwała w sprawie Andrzeja Mleczki to autorska inicjatywa Jaśkowca.