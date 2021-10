Olkusz. 23-letnia olkuszanka Aleksandra Rogal potrzebuje pomocy, by pokonać nowotwór! Trwa zbiórka charytatywna dla dziewczyny

Okrutna diagnoza, ale Ola nie poddaje się

Rok temu u Oli Rogal z Olkusza wykryty został mięsak tkanek miękkich. Dziewczyna przeszła usunięcie guza razem z nerką. Wydawało się, że to koniec jej koszmaru. Ola doszła do siebie, wróciła do pracy i starała się dalej normalnie żyć.

Niestety przy pierwszych badaniach kontrolnych okazało się, że choroba wróciła. Co gorsza pojawiły się także przerzuty na płuca. Wtedy lekarze podjęli decyzję o poddaniu Oli chemioterapii. Leczenie nie przyniosło efektów.

- Właśnie zmagam się z najgorszą życiową próbą - śmiertelną chorobą. Dotychczas miałam wrażenie, że mnie ten temat nie dotyczy, tym bardziej że nie miałam żadnych objawów. Byłam okazem zdrowia. Choroba została wykryta przez przypadek - relacjonuje Ola

Obecnie lekarze proponują kolejną chemioterapię. Ola boi się, że leczenie po raz kolejny nie przyniesie efektów. Szuka więc innych sposobów.