Olkusz. Do mieszkańców nie dojedzie pogotowie ani staż pożarna. Problemy parkingowe na ul. Nullo [ZDJĘCIA] Paweł Mocny

Mieszkańcy osiedla położonego na ulicy Nullo skarżą się na problemy parkingowe, które utrudniają im codzienne funkcjonowanie. To właśnie na tym osiedlu olkuszanie z innych blokowisk pozostawiają swoje pojazdy, żeby załatwić sprawy w urzędzie, pójść do szkoły czy do sklepu. W związku z tą sytuacją mieszkańcy Nullo złożyli apel do burmistrza Romana Piaśnika o jak najszybsze rozwiązanie problemu.