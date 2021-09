Olkusz. Fani piłki nożnej obejrzą mecze piłkarskie z trybun. Ruszyły prace budowlane na Czarnej Górze [ZDJĘCIA] Paweł Mocny

Od rewitalizacji parku na Czarnej Górze w Olkuszu minął już prawie rok. Mimo to na boisku długo nie można było grać, by nie zniszczyć młodej trawy. W końcu, gdy zaczęto grać mecze, fani piłki nożnej i tak nie mogą ich oglądać ze względu na brak trybun. Sytuacja ma ulec zmianie już niebawem. Do parku wkroczyli budowlańcy, których zadaniem jest budowa zaplecza sportowego wraz z długo oczekiwanymi przez mieszkańców trybunami.