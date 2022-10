"Orzeł. Ostatni patrol" w kinach od 14 października. Zastygli niczym śpiący rycerze, którzy czekają, by znów wyruszyć w drogę

Jest rok 1940. Gdy na plażach Dunkierki trwa gorączkowa ewakuacja alianckich żołnierzy, polski okręt podwodny ORP „Orzeł” wyrusza w niebezpieczną misją na Morzu Północnym. W jej trakcie napotka zagrożenia w postaci podwodnych min, ataków bombowych z powietrza i wrogich okrętów. Załoga musi się też zmierzyć z coraz większym fizycznym oraz psychicznym wycieńczeniem. Jednak prawdziwy wróg jest niewidoczny, ukryty w klaustrofobicznym wnętrzu okrętu.

Autorem scenariusza i reżyserem filmu jest Jacek Bławut, wielokrotnie nagradzany dokumentalista, w tym zdobywca Orła za „Wirtualną wojnę” oraz Srebrnych Lwów na festiwalu w Gdyni za „Jeszcze nie wieczór”, który zadbał o jak największy realizm opowiadanej historii.

— Nie miałem wątpliwości, że chciałbym pracować w warunkach tak realistycznych, jak to możliwie. Na planie moich dokumentów, gdy wchodzę do domu bohaterów, wszystko oddycha prawdą. I takie samo uczucie chciałem mieć na planie „Orła”. Chciałem zobaczyć wszystko to, co widziała załoga, widzieć to, co oni mieli przed sobą na wyciągnięcie ręki — tłumaczy.