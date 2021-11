Osiem zastępów strażackich gasiło pożar suszarni owoców we wsi nieopodal Limanowej

Autor: Dzień Dobry TVN, x-news

Gmina Laskowa słynie sadownictwem więc w wielu gospodarstwach są zbudowane specjalne suszarnie owoców. W większości są to obiekty o konstrukcji całkowicie drewnianej. Jedna z takich suszarni stanęła w płomieniach, ma ogień, który ją unicestwiał we wręcz błyskawicznym tempie dostrzeżony został w porze poobiedniej.

Do oficer dyżurnego Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej ogniowe larum ze Żmiącej dotarło o godz. 4.30. Do akcji skierowane zostały zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Limanowej. Alarmem poderwani do działania zostali także druhowie z pięciu ochotniczych straży pożarnych działających w gminie Laskowa. Z miejscowości: Kamionka Mała, Laskowa, Ujanowice, Żmiąca, Strzeszyce. Niektóre jednostki przyjechały do akcji nawet dwoma wozami bojowymi.

Ofiarność o szybkość działania pożarników, zarówno zawodowców jak i ochotników, nie uratowały suszarni owoców. Ta spłonęła doszczętnie. Płomienie zostały jednak powstrzymane od przerzucenia się na inne obiekty.