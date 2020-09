Ostra interwencja policji ws. e-hulajnogi w autobusie. Czy w Krakowie mogłoby dojść do podobnej sytuacji? Sprawdzamy przepisy [WIDEO]

Czy w Krakowie można przewozić e-hulajnogę w MPK?

Nagranie z Jeleniej Góry szokuje i dzieli internautów. Widać na nim ostatnie dwie minuty zajścia z jeleniogórskiego autobusu miejskiego (całe zdarzenie miało miejsce w niedzielę wieczorem). Do autobusu wsiadł 35-letni mieszkaniec, wraz z trójką dzieci, którzy mieli ze sobą elektryczną hulajnogę. Kierowca autobusu poprosił ich o opuszczenie pojazdu lub zostawienie hulajnogi na zewnątrz, ponieważ regulamin miejskiego przewoźnika zabrania przewożenia tego typu przedmiotów. Wszystko przez ryzyko wybuchu akumulatora hulajnogi, co sporadycznie się zdarza.

- Informuję pana po raz ostatni, bo nie będę z panem dyskutował. Albo pan zacznie wykonywać moje polecenia i z hulajnogą opuści autobus, albo użyję wobec pana środków przymusu bezpośredniego. Proszę wziąć hulajnogę i wysiąść – mówi jeden z policjantów do mężczyzny. Ten znów odmawia i pyta się, czy może zadać pytanie. W tym momencie policjanci brutalnie chwytają mężczyznę, wyprowadzają go na zewnątrz, kładą na ziemie, zakładają kajdanki i zabierają do radiowozu. Wszystkiemu przyglądają się przerażone dzieci – dwójka dzieci mężczyzny i koleżanka córki.

Elektryczne hulajnogi są bardzo popularne w Krakowie. W mieście mamy kilku operatorów takich jednośladów, do tego mieszkańcy mają swoje hulajnogi. Czy do takiej interwencji, jak w Jelenie Górze, mogłoby dojść w krakowskim autobusie lub tramwaju? Nie, bo regulamin naszego MPK tego nie zabrania.

- Jeśli prześledzi się nasz regulamin, to nie ma tam słowa o hulajnogach. Jest opis przewozu rowerów i bagażu podręcznego. Hulajnóg elektrycznych w Krakowie jest bez liku, to zdarza się, że ktoś wchodzi z nią do autobusu czy tramwaju. Ponieważ nie ma zakazu, to nikt nikogo nie wyrzuca – mówi nam Marek Gancarczyk, rzecznik MPK.

Jedynym wyjątkiem mogą być przepisy, które stosują się do rowerów, kiedy nie można ich wprowadzić do pojazdu, bo nie ma miejsca, albo są ubrudzone. Wtedy prowadzący może odmówić wejścia do pojazdu zarówno z rowerem, czy hulajnogą.