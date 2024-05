Oświęcim. Południowa obwodnica do drogi S1 szybko nabiera kształtów. Efekty inwestycji po 1,5 roku. Nowe zdjęcia i film z drona

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Południowa obwodnica Oświęcimia

Południowa obwodnica Oświęcimia jest częścią całej inwestycji związanej z budową brakującego fragmentu drogi S1 od węzła Mysłowice-Kosztowy do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej.

Inwestycja na całej długości 9 km od węzła Oświęcim w Bojszowach do ul. Zatorskiej

Prace koncentrują się m.in. na kluczowych odcinkach, jak budowa trzech mostów. Konstrukcja przeprawy na Wiśle na granicy Małopolski i Śląska, która połączyła brzegi rzeki, a tym samym oba województwa została zakończona pod koniec marca. Most ma 432 m długości w ciągu jezdni do Mysłowic oraz 420 m na jezdni do Krakowa.

Most na Wiśle ma 432 m długości w ciągu jezdni do Mysłowic oraz 420 m na jezdni do Krakowa GDDKiA

Most nad Sołą w Oświęcimiu budowany jest inną techniką – nawisową. Obecnie trwają prace przy budowie drugiej nitki mostu.