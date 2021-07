Oświęcim. Znowu przemoc w rodzinie. Policjanci zatrzymali 40-letniego oświęcimianina podejrzanego o znęcanie się nad matką

Policjanci przerwali gehennę 66-letniej oświęcimianki, ofiary przemocy w rodzinie

W ubiegły piątek (16 lipca 2021 r.) policjanci z Wydziału Kryminalnego oświęcimskiej komendy policji, wszczęli postępowanie wobec 40-letniego mieszkańca Oświęcimia, podejrzanego o znęcanie nad swoją 66-letnią matką. Jak wynikało z relacji pokrzywdzonej, nietrzeźwy syn oprócz wszczynania awantur i agresji słownej, wielokrotnie dopuszczał się wobec niej gróźb karalnych, a także wymuszał pieniądze.

Funkcjonariusze natychmiast zajęli się sprawą. Do miejsca zamieszkania mężczyzny niezwłocznie udał się jeden z patroli, a kiedy nie zastali go w domu, wszczęto jego poszukiwania na terenie Oświęcimia. W niedzielne popołudnie mężczyzna został zatrzymany i trafił do pomieszczeń dla osób zatrzymanych oświęcimskiej komendy policji.