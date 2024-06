Oświęcimscy policjanci Arkadiusz Ryś i Szymon Bachta z przepustką do finału krajowego „Patrol roku 2024”. Trzecia była drużyna z Wadowic

Znakomitej wiedzy i umiejętności policjantom pogratulowali Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu insp. Robert Chowaniec oraz zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji, asp. szt. Krzysztof Teper.

Eliminacje wojewódzkie do Ogólnopolskiego Konkursu „Patrol Roku 2024” odbyły się w Krakowie. Policjanci rywalizowali w czterech konkurencjach. Najpierw odbył się test wiedzy zawodowej, w której funkcjonariusze zmierzyli się z 40 pytaniami. Następnie uczestnicy przystąpili do konkurencji strzeleckiej. Zadaniem policjantów było przetransportowanie na noszach rannej osoby, a następnie oddanie precyzyjnych strzałów do tarczy. Kolejną konkurencją był sprawdzian sprawności fizycznej, a po nim sprawdzian stosowania technik obezwładniania osób.

W klasyfikacji generalnej oświęcimscy policjanci zajęli drugie miejsce, ustępując jedynie drużynie z Tarnowa, w składzie sierż. Dariusz Kawa oraz st. post. Wojciech Wnęk, która zajęła pierwsze miejsce. Z kolei miejsce trzecie zajęli policjanci st. post. Piotr Haranek oraz post. Adam Skrzyński z wadowickiej komendy Powiatowej Policji.

Laureaci rywalizacji finału wojewódzkiego w Krakowie "Patrol roku 2024" KPP Oświęcim

Zwycięzcy otrzymali puchary Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, nagrody pieniężne oraz dyplomy.