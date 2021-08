Oszuści, działając metodą na pracownika banku, próbowali podejść gorliczankę

Kobieta, zwracając się imieniem i nazwiskiem zapytała, czy w ciągu ostatnich dwudziestu minut klientka robiła przelew na większą sumę pieniędzy, podała też dane odbiorcy rzekomego przelewu. Dodała, że przelew został zatrzymany, bo wcześniej na koncie nie odnotowano jednorazowo tak wysokich transakcji.

Kobieta wypytywała o to, czy ostatnio kupiłam coś przez internet lub może klikałam w linki, które z perspektywy czasu wydają mi się podejrzane - opowiada Barbara Ćmiech. - Za chwilę o to, z jakich aplikacji do płatności korzystam. A to znowu o to, czy ktoś mógł mieć dostęp do mojego konta lub, czy zgubiłam kartę