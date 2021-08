Otfinów. Przedłuża się remont promu na Dunajcu. Kierowcy jeszcze do połowy sierpnia muszą korzystać z objazdów

Prom kursujący między brzegami Otfinowa i Pasieki Otfinowskiej został unieruchomiony pod koniec maja. Było to spowodowane kończącą się licencją na kursowanie po Dunajcu. Aby ją przedłużyć prom musiał przejść generalny remont. W ciągu dwóch miesięcy wykonane zostały konieczne spawania i przeglądy stanu jakości blach poszycia promu. Wymieniono również drewniany podest i wszystkie koła ratunkowe. Poprawione zostało także pomieszczenie obsługi promu.

W ostatnich dniach przygotowywano się do operacji zwodowania promu. Pojawiły się jednak nieoczekiwane problemy.

- Okazało się, że dźwig, który miał to zrobić ma udźwig do 80 ton, co niestety okazało się za mało i pojazd nie dał rady zwodować promu - przyznaje Leszek Łątka z Powiatowego Zarządu Dróg.