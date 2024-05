Oto elektryczny bus, który będzie woził turystów do Morskiego Oka. E-fasiąg jest już w Zakopanem Marcin Szkodzinski

Elektryczny autobus, który będzie kursował do Morskiego Oka Paulina Hennig-Kloska / Facebook

To jeszcze nie rewolucja, ale duża zmiana w kwestii transportu turystów do Morskiego Oka. Pod siedzibą Tatrzańskiego Parku Narodowego jest już kilkunastoosobowy bus, który będzie woził ludzi na trasie Palenica Białczańska - Włosienica. To oznacza, że ustalenia ze spotkania dotyczącego dobrostanu pracujących na tej trasie koni szybko wcielane są w życie.