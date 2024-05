Transport konny do Morskiego Oka zostaje, ale są ograniczenia i będę nowe badania

- Cieszę się, że udało nam się wypracować wspólny komunikat. Zależało nam na tym, żeby zmiany uwzględniały lokalną społeczność, ale też przedstawicieli organizacji działających dla dobra zwierząt. Dyskusja tocząca się od lat o transporcie do Morskiego Oka budzi liczne emocje społeczne i nie sposób ich nie słyszeć. Nie sposób nie pochylać się też nad tym, żeby turystyka nie mogła się rozwijać. To tu s punkty na mapie turystycznej polski odwiedzane najliczniej przez turystów z Polski i ze świata - mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. - Wierzę, że to początek współpracy.

- Bus przyjeżdża już w przyszłym tygodniu. Musimy przeprowadzić kwestie formalne, bo jest to droga publiczna. Nie możemy z dnia na dzień rozpocząć testów. Busem może jechać ok. 16 osób. Są to miejsca stojące i siedzące. Będziemy przymierzać się, żeby zakupić taki pojazd - zakopiawa Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.

- Fundacja Viva zaakceptowałą dzisiejsze ustalenia, ale spodziewaliśmy się zupełnie czegoś innego. Wciąż mówimy, że te konie pracują w przeciążeniu, a trasa nie jest dla koni i należy to zlikwidować. Najważniejsze, że zostaną ponownie przeliczone przeciążenia, a kiedy to nastąpi poprawnie, to jestem spokojna, że wyjdzie, że konie są przeciążone o ok. tonę i że ten transport należy natychmiast zlikwidować. To początek końca tego transportu - mówiła Anna Plaszczyk.

Przedstawicielom fundacji udało się jednak przeforsować mniejsze postulaty. - Małe postulaty, to godzinna przerwa na Włosienicy. Do tej pory było to 20 min. Postulat został wysłuchany. Mamy obiecany wdrożony system chroniący od pracy w zbyt dużej temperaturze i wilgotności. Ustalony zostanie poziom do którego konie mogą pracować, a później transport będzie zatrzymany - informuje Anna Plaszczyk.

Spotkanie stało się okazją do przekazania przez Fundację Viva petycji z 72 tys. podpisów o likwidację transportu konnego do Morskiego Oka. Dokument został złożony na ręce dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego.

W toczący się konflikt włączyły się samorządy

Spór na linii organizacje pro-zwierzęce, a wozacy na drodze do Morskiego Oka trwa od wielu lat. W próbę załagodzenia sytuacji i dojścia do porozumienia mocniej zaangażowało się starostwo tatrzańskie.

- W ostatnim czasie w stronę górali, a także władz samorządowych padło wiele krzywdzących tez, a wręcz ataków. To spotkanie pokazało, że możemy z troską o wszystkie strony rozmawiać. Dobrze, żeby opinia publiczna wiedziała, że ten transport prowadzony jest pod kontrolą Tatrzańskiego Parku Narodowego, który pilnuje regulaminu. Pilnują go także służby weterynaryjne. Konie tu nie są męczone, nie cierpią tu. Konie, to element naszego życia, żeby gospodarstwa mogły funkcjonować - zaznaczył Andrzej Skupień, starosta tatrzański. - Tatrzański Park Narodowy służy całej Polsce, ale jest spadkobiercą tych rodzin, które dzisiaj świadczą te usługi. To z ich majątków przez wywłaszczenie został utworzony park narodowy. Jest moralny obowiązek, żeby jako społeczność w tym ruchu turystycznym uczestniczyli. Nie może być tak, że ktoś z zewnątrz przeforsuje sobie swoje interesy ponad naszymi głowami - dodał.