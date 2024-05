Quady i motory rozjeżdżają tatrzańskie gminy. Mieszkańcy Zakopanego zapowiadają walkę

Inny mieszkaniec dodaje, że oprócz rozjeżdżanych pół pojawiają się również śmieci:

- Ludzie jeżdżą, wypiją wodę, a butelkę wyrzucają w pole – mówi poirytowany.

Jak dodają mieszkańcy, jest to efekt działalności miejscowych wypożyczalni quadów i młodych górali na motorach crossowych.

- Taka przejażdżka jest atrakcyjna dla turystów, więc w Zakopanem, jak grzyby po deszczu, zaczęły powstawać wypożyczalnie quadów. I to nikt inny jak nasi ludzi prowadzą tam turystów. Przecież przyjezdni nie wiedzieliby gdzie jeździć – mówi jeden z mieszkańców Olczy. I dodaje, że to nie tylko komercyjne wycieczki quadów, ale i młodych motocyklistów na tzw. crossach. - W większości przypadków to nasi miejscowi młodzi ludzi. Nie mają prawda jazdy, więc jeżdżą po polach. Za nic mają własność, uważają, że wszystko im wolno, a jak się im zwróci uwagę, to potrafią zbluzgać tak, że uszy więdną – mówi mieszkanka Olczy.