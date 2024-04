Otwarto najnowocześniejszą szkołę w Chrzanowie. Szkoła Podstawowa nr 6 w nowej odsłonie. Zobacz zdjęcia i wideo

Przez lata jak bumerang wracał temat rozbudowy "szóstki". Było kilka podejść do realizacji tej inwestycji, jednak na przeszkodzie stawały pieniądze konieczna na realizacje tak dużej inwestycji. Placówka oświatowa znajdująca się na os. Kościelec borykała się z brakiem sali gimnastycznej, a ostatnio także z deficytem sal lekcyjnych. Wpływ na przepełnienie szkoły miała nie tylko reforma edukacyjna i powrót do ośmioklasowych podstawówek, ale również rozwój osiedla. W końcu udało się zrealizować inwestycję.

Osiedle Kościelec to piękny rejon Chrzanowa, atrakcyjne miejsce do zamieszkania. Powstaje tu dużo domów. Widzimy jak rozwija się to osiedle, co potwierdzają statystyki. Będzie tu przybywało dzieci, dlatego ważna była nie tylko rozbudowa szkoły, ale także budowa nowoczesnego, trzyoddziałowego przedszkola - podkreśla Robert Maciaszek, burmistrz Chrzanowa.