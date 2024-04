Otwarto najnowocześniejszą w regionie stację dializ. Kolejna inwestycja w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie. Zobacz zdjęcia i wideo

Otwarto najnowocześniejszą w regionie stację dializ. Kolejna inwestycja w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

Inwestycja objęła m.in. modernizację stacji uzdatniania wody, rozbudowę układu przygotowania wody oraz wymianę istniejącej instalacji wody do dializ. Nowe oblicze zyskały również m.in. punkt pielęgniarski, sanitariaty, pomieszczenia socjalne i poczekalnia. Odnowiono wszystkie pomieszczenia. Zlikwidowane zostały także bariery architektoniczne, co umożliwiło korzystanie z powstałej infrastruktury osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przebudowa stacji dializ pozwoliła na zwiększenie liczby stanowisk do terapii nerkozastępczej z 11 do 20. Zwiększy to dostępność do dializ oraz pozwoli korzystać z usług szpitala w bardziej dogodnych godzinach. Placówka prowadzi dializy całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Do tej pory niektórzy z pacjentów rozpoczynali dializy późno w nocy, nawet o godz. 23. Teraz będzie bardziej komfortowo

