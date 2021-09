Pałac w Bulowicach przyciąga turystów jak magnes. W ostatni weekend zwiedziło go blisko 200 osób, ale chętnych było dużo więcej [ZDJĘCIA] Bogusław Kwiecień

Blisko 200 osób zwiedziło pałac Larischów w Bulowicach (gm. Kęty) w ostatni weekend. Było to możliwe po raz drugi w tym roku za sprawą współpracy Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach ze spadkobiercą rodzinny Larischów, do którego należy obecnie zabytkowy obiekt. Na co dzień pałac Bulowicach jest niedostępny do zwiedzania.