Park Pokoju w Oświęcimiu. Jutro inauguracja nowego miejsca na os. Chemików do wypoczynku i zabawy dla dzieci [ZDJĘCIA] oprac. BK

Jutro, w sobotę, 3 lipca nastąpi otwarcie parku Pokoju w Oświęcimiu. Jest to nowe miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci na os. Chemików. Do dyspozycji mieszkańców są tutaj alejki spacerowe, ścieżki rowerowe, urządzenia do zabawy i aktywności fizycznej dostosowane do różnych grup wiekowych. Jedną z atrakcji parku jest fontanna. W parku wykonano kilka tysięcy nowych nasadzeń drzew, krzewów i innych roślin. Inwestycja kosztowała ponad 7,5 mln zł, z czego blisko 4,3 mln zł miasto pozyskało z pieniędzy unijnych.