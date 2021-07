Park & Ride w Starym Sączu świeci pustkami. To niewypał inwestycyjny czy innowacja, do której mieszkańcy muszą dojrzeć? [ZDJĘCIA]

Park & Ride czyli „Parkuj i jedź” to parking zlokalizowany w pobliżu peryferyjnych przystanków, przeznaczony dla osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego.

Z założenia inwestycja miała na celu wzmocnienie roli transportu miejskiego jako alternatywy dla środków transportu indywidualnego. Ponadto celem stworzenia tego miejsca było odkorkowanie dróg prowadzących do Nowego Sącza oraz zmniejszenia emisji spalin, jakie dostają się do atmosfery.

Inwestycja warta ponad 8 mln złotych zrealizowana została dzięki Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego i miała być milowym krokiem w tworzeniu niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej.

Przy ul. Pod Ogrodami, gdzie zlokalizowany jest parking, prawie nikt jednak nie parkuje. Można tam spotkać na co dzień pojedyncze samochody. Zdaniem wiceburmistrza Kazimierza Gizickiego na to, jak funkcjonuje to miejsce, mocno wpłynęła pandemia koronawirusa oraz fakt, że inwestycja wciąż pozostaje niedokończona.