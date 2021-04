Pełnia Różowego Księżyca już 27 kwietnia. Niezwykłe zjawisko astronomiczne i pierwsza superpełnia! Czym się wyróżnia i kiedy oglądać?

Pełnia Różowego Księżyca to niezwykłe zjawisko astronomiczne. Niestety - wbrew nazwie - Księżyc nie zabarwi się na różowo. Wobec tego skąd taka nazwa? Wszystko z powodu rdzennych Amerykanów, którzy skojarzyli pełnię z kwitnącymi wówczas różowymi, dzikimi kwiatami w Ameryce Północnej.

Mimo wszystko widok będzie naprawdę spektakularny, bowiem będzie to pierwsza wiosenna, a zarazem pierwsza superpełnia w 2021 roku. Oznacza to, że Księżyc osiągnie najmniejszą odległość od Ziemi. Według danych NASA w tym położeniu dla obserwatorów jest on do 14% większy i świeci do 30% jaśniej.