Perełki z drugiej ręki. W Galerii Bronowice odbyła się wymiana sąsiedzka

[cyt]- To doskonała okazja do bezkosztowej wymiany garderoby, upolowania perełek z drugiej ręki, a przy okazji zrobienia czegoś dobrego dla środowiska i czworonogów - informują organizatorzy.

[/cyt]

- Poprzednie edycje Wymiany Sąsiedzkiej w Galerii Bronowice cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wiele osób dopytywało o kolejne tego typu akcje - dodają organizatorzy.

W ramach akcji do Galerii Bronowice można było przynieś rzeczy, które już są dla kogoś niepotrzebne i wymień je na inne na zasadzie 1:1. Jeśli ktoś nie chciał ich wymieniać, to zostaną przekazane do Charity Shopu (sklep charytatywny) w Krakowie, gdzie znajdą nowych właścicieli.