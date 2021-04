Piątek będzie bardzo pogodny. W weekend mocna zmiana pogody TVN Meteo

Pogodnie, tylko na północy i w Wielkopolsce opady deszczu (2-7 mm). Temp. maks. w dzień od 10 st. C na Pomorzu do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, w porywach do 50 km/h, zachodni.