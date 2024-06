Niepokojące prognozy pogody dla Krakowa i Małopolski. Wysokie temperatury i burze! Wydano alerty. Uważajcie na siebie!

- W weekend w Polsce będzie burzowo, zwłaszcza w początkowej jego części. W piątek najwięcej opadów na krańcach południowo-zachodnich. W nocy z piątku na sobotę ekstremalne zjawiska, takie jak grad, trąby powietrzne czy porywy wiatru do 120 km/h, możliwe są w południowej połowie kraju. W sobotę strefa najgroźniejszych burz przesunie się na wschód. W niedzielę już zdecydowanie spokojniej, słabe opady możliwe jedynie na północy. W piątek miejscami na południu kraju temperatura może przekroczyć 30°C - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego na piątek, 21 czerwca: "Zachmurzenie małe, na południu miejscami wzrastające do umiarkowanego. Po południu w górach możliwe słabe przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna od 27°C do 31°C, w rejonach podgórskich od 25°C do 28°C, wysoko w Beskidach i Bieszczadach od 18°C do 21°C, na szczytach Tatr około 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W nocy z piątku na sobotę silne burze, zwłaszcza w zachodniej połowie regionu. W ich trakcie ulewne opady deszczu oraz porywy wiatru do 120 km/h. Dodatkowo możliwe trąby powietrzne i opady dużego gradu".