"Piekło kobiet" rozlało się na cały Kraków. Protesty samochodowe i blokady ulic. Miasto zostało sparaliżowane! [ZDJĘCIA]

Strajk Kobiet. Protesty z blokowaniem dróg zaczęły drażnić część mieszkańców Krakowa

Protesty po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji wciąż trwają, pojawiają się coraz to nowe inicjatywy. Jak każde wyjście oburzonych na ulicę, te protesty oczywiście z założenia mają być widoczne, uczestnicy chcą zostać usłyszani i zauważeni. Ale powtarzające się w kolejnych dniach uciążliwości, zwłaszcza utrudnienia w ruchu, korki powodowane przez demonstracje zaczęły już poważniej dawać się we znaki wielu krakowianom. Pojawiają się głosy, że protest powinien przybrać inną formę, by nie paraliżować miasta, co uderza nie w polityków, tylko w mieszkańców.