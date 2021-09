Pielęgniarki i położne z gorlickiego szpitala nie odpuściły. Nadal walczą o sprawiedliwy system wynagrodzeń

To właśnie wtedy do stolicy udadzą się przedstawiciele wszystkich grup zawodowych służby zdrowia, by wspólnie zaprotestować przeciwko temu, jak obecnie wygląda ten system.

- My również będziemy w Warszawie – mówi Maria Bal, przedstawicielka związku pielęgniarek – Chcemy bardzo silnie wyartykułować nasz protest głównie związany w tej chwili z krzywdzącymi wiele z nas zmianami w systemie wynagrodzeń. Jeśli nie doczekamy się szybkich zmian, to niestety nasz protest się zradykalizuje. Nie wykluczamy nawet, że te z nas które są w najgorszej sytuacji, bo mają tylko średnie wykształcenie, złożą wypowiedzenia - dodaje.

Tak postawiona sprawa może w końcowym rozrachunku postawić nasz szpital pod przysłowiową ścianą. Pielęgniarek, które mają po wejściu w życie, czerwcowych uregulowań płacowych, najgorszą sytuacje jest w szpitalu 173. Po nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia najniższe wynagrodzenie w II połowie 2021 roku: dla pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją wynosi 5478 zł, wcześniej było to 5426 zł (wzrost o 52 zł), dla pielęgniarki ze specjalizacją wynosi 4186 zł, wcześniej było to 3772 zł (wzrost o 414 zł), a dla pielęgniarek i położnych nieposiadających tytułu specjalisty chodzi o kwotę 3772 zł, wcześniej było to 3307 zł (wzrost o 465 zł).