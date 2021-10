Pierwszy w Tarnowie ofiaromat uruchomiono w Bazylice Katedralnej. Wierni mogą złożyć ofiarę na elektroniczną tacę bezgotówkowo

Elektroniczna taca stanęła obok głównego wejścia do tarnowskiej katedry. Postawienie urządzenia w kościele to odpowiedź na prośby parafian, zwłaszcza tych młodszych. Ma ułatwić składanie ofiar wiernym, którzy często nie mają przy sobie gotówki, a chcieliby wesprzeć swoją parafię.

- Większość naszych parafian jest starsza i może nie używa tak często karty oraz woli w tradycyjny sposób złożyć ofiarę na tacę. Jednak jest też grupa młodych ludzi, która podsunęła nam pomysł postawienia takiego urządzenia. Tłumaczyli, że bardzo rzadko używają gotówki i przed wejściem do kościoła najpierw idą do bankomatu, żeby wybrać pieniądze, by móc dać na składkę – mówi ks. Adam Nita, proboszcz tarnowskiej katedry.