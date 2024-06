Pięściarz z Nowego Sącza uczy boksu w Wiedniu. „Brak tu polskiej szkoły walki” Remigiusz Szurek

Temu człowiekowi pomysłów oraz odwagi z pewnością nie brakuje! Tomasz Piotrowski, bokser walczący do niedawna w barwach nowosądeckiego Golden Teamu (u Jerzego Galary) jakiś czas temu wyjechał do Austrii gdzie znalazł swoje miejsce na ziemi. Tam postanowił działać i dzielić się swoją pasją do boksu z innymi. Ma ambitne cele.