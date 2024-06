Piesza Pielgrzymka Krakowska. Poznajcie ks. Adama Kurdasa z Wspólnoty II Śródmiejskiej

Jak długo już ksiądz pełni posługę kapłańską i jak to się stało, że stał się ksiądz Przewodnikiem Wspólnoty II Śródmiejskiej?

Jestem kapłanem od 15 lat. O wiele dłużej związany jestem z ruchem pielgrzymkowym. W pierw w Pielgrzymce Góralskiej, potem Krakowskiej, przez ostatnie lata prowadziłem Wadowicką pielgrzymkę na Jasną Górę. W tamtym roku z Wadowic przeszedłem do parafii Mariackiej i zostałem zamianowany przewodnikiem Wspólnoty II Śródmiejskiej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę.

Wspólnota II Śródmiejska składa się z 10 grup. Powiedzmy może coś o nich.

Mamy grupę Braterską, Franciszkańską, Misjonarską, Rodzinną, Misyjną, Jezuicką, Akademicką, Młodzieżową, Pijarów i Salezjańską. Wspólnota II nie jest wspólnotą stricte przypisaną do parafii, bo jak się idzie we Wspólnotach poza krakowskich to zazwyczaj są to grupy organizowane przy parafiach, a tutaj dzwonią do mnie ludzie z Polski i z zagranicy w tym z Włoch czy Niemiec i pytają czy się mogą zapisać. Mówię im wtedy, że jak najbardziej tylko proszę sobie wybrać grupę.