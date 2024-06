Piłkarze z Euro 2024 jako dzieci w hali Wisły Kraków. Konrad Laimer i Benjamin Henrichs zagrali przeciwko sobie przy Reymonta

Jeśli patrzycie na zdjęcia, to głównym bohaterem jest chłopiec ze wspaniałą czupryną. Wówczas zawodnik Bayernu 04 Leverkusen, wychowanek tego klubu - Benjamin Henrichs. Dziś to 16-krotny reprezentant Niemiec, zawodnik RB Lipsk, gracz mający za sobą występy w Lidze Mistrzów. Przez serwis Transfermarkt wyceniany na 20 mln euro.

Jeszcze więcej, bo 30 mln euro warta dziś Konrad Laimer. Austriak to wychowanek Red Bull Salzburg, z którym wtedy przyjechał do Krakowa. W ostatnim meczu turnieju to on Bayerowi strzelił jedyną bramkę, na wagę zwycięstwa 1:0. Obecnie jest zawodnikiem Bayernu Monachium, w reprezentacji Austrii rozegrał już 39 meczów.

Turnieju Grabki w 2009 r. nie wygrał żaden z nich - triumfowała Borussia Dortmund. Red Bull Salzburg był drugi, a Bayer 04 Leverkusen trzeci. Najlepszym zawodnikiem imprezy wybrany został Ante Corić z Red Bulla Salzburg.