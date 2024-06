"Pilne! Rasowy szczeniak do oddania za darmo" - takie ogłoszenia to oszustwo! Masowo pojawiają się od kilku miesięcy na Facebooku

Oszustwa na słodkiego szczeniaka

Marlena Tomsia z Tarnowa kilka dni temu odpowiedziała na ogłoszenie. - Śliczny szczeniaczek, małej rasy. Jak nie pokochać takiego? - mówi z goryczą. Straciła 100 zł i jak mówi - tylko 100 zł. - Chcieli za transport, bo okazało się, że to ogłoszenie gdzieś spod Gdańska. Wpłaciłam te pieniądze przez link, który mi wysłali. Na szczęście z konta, gdzie miałam tylko kilka złotych więcej. Wszystkie pieniądze zniknęły - wyjaśnia. Jak się okazało dała się perfidnie oszukać. Dopiero kuzyn, policjant wytłumaczył jej, na czym to oszustko. Złodzieje przejęli jej dostęp do konta.

Ogłoszenia oszustów są bardzo podobnej treści: