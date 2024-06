Plany budowy obwodnicy Balina budzą obawy. Mieszkańcy nie chcą wyburzeń i boją się uciążliwych inwestycji. Zobacz zdjęcia i wideo

Plany budowy obwodnicy Balina budzą obawy. Mieszkańcy nie chcą wyburzeń. Boją się uciążliwych inwestycji

Balin to niewielka wieś pod Chrzanowem, przez którą przebiega droga łącząca Małopolskę ze Śląskiem. Jeździ tamtędy wiele samochodów osobowych i ciężarowych, skracając sobie trasę. To alternatywa dla DK 79. Droga nie jest dostosowana do tak dużego ruchu. Mieszkańcy od lat apelują o budowę chodnika wzdłuż jezdni, a ostatnio także o jej remont. Niespodziewanie dowiedzieli się o planach gminy, czyli budowie obwodnicy Balina. Nie wszystkich jednak ta informacja ucieszyła, bo inwestycja miałaby się wiązać z koniecznością wyburzenia co najmniej jednego domu.