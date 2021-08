Podhale. Górale mają nowego Harnasia. Został nim 25-letni Michał Trybuła z Bukowiny Tatrzańskiej [ZDJĘCIA] Łukasz Bobek

Jest nowy Harnaś 2021 roku. Został nim 25-letni Michał Trybuła z Bukowiny Tatrzańskiej. To on okazał się najlepszy w tańcu i śpiewie, najsilniejszy i do tego z wiedzą o regionie. - Będzie godnie reprezentował góralszczyznę przez kolejny rok - mówią górale.