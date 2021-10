Podhale. Rusza nabór do programu "Mieszkanie Plus". Powstaje blok ze 130 mieszkaniami

Nowy blok buduje Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości. Budowa ruszyła rok temu. Blok będzie gotowy w drugim kwartale 2022 roku. To jedyna na Podhalu inwestycja w ramach programu „Mieszkanie Plus”.

- W budynku będzie 130 mieszkań 2-3 pokojowych. Średni metraż wyniesie do 48 metrów kwadratowych. Mieszkania nie będą oddawane w tzw. stanie deweloperskim, ale będą gotowe do wniesienia mebli i do zamieszkania – mówi Krystyna Wąchała-Malik, członek Zarządu PFR Nieruchomości S.A. To znaczy, że ściany będą otynkowane i pomalowane. Na podłogach będą położone panele. Będzie ponadto gotowa łazienka. Najemca będzie musiał jedynie umeblować sobie mieszkanie. Mieszkania są wyposażone w balkony.

- W pierwszym okresie najem będzie na dwa lata. Natomiast potem podjęta zostanie decyzja, czy zostaną one przeznaczone do procedury dojścia do własności i ile to będzie kosztowało – mówi Krystyna Wąchała-Malik.