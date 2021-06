Podtatrze. Z Warszawy przez Zakopane, Słowację do Budapesztu. Pójdą tak jak chodzili kurierzy tatrzańscy Aurelia Lupa

Przejdą trasą, jaką w czasie II wojny światowej pokonywali kurierzy tatrzańscy ryzykując życie. We wtorek 15 czerwca rozpoczyna się Rajd Szlakiem Kurierów Tatrzańskich. Startuje w Warszawie, by dotrzeć do Budapesztu.