Pogoda. Czwartek z przelotnym deszczem w większości kraju

W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 mm, przemieszczającymi się z zachodu na wschód. Na Pomorzu Zachodnim po południu możliwe są burze. Termometry pokażą od 12 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 18 st. C w centrum kraju oraz na południowym-zachodzie i południu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, południowy i południowo-zachodni. Piątek zapowiada się pochmurny z większymi przejaśnieniami. Na północy i wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 1-5 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Pomorzu, 15 st. C w centrum kraju do 16 st. C na południowym-wschodzie.