Pogoda na 10 czerwca. Czwartek pod znakiem słońca niemal w całym kraju TVN Meteo/x-news

Rano przeważnie słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie zmienne. Na wschodzie i południu przelotne opady deszczu i burze. W Małopolsce temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C w Nowym Targu do 25 st. C w Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, w południe, w Warszawie 1004 hPa.