Pogoda na 21 kwietnia. W czwartek przelotny deszcz w całym kraju. Lokalnie mogą pojawić się burze TVN Meteo/x-news

W czwartek będą występować przelotne opady deszczu (1-5 mm), a na południowym wschodzie burze (5-10 mm). W Małopolsce termometry pokażą od 8 st. C w Nowym Targu do 12 st. C w Krakowie i Chrzanowie. W Tarnowie, Nowym Sączu i Limanowej będzie 11 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, zachodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 70 km/h.