Pogoda na 22 maja. Sobota będzie deszczowa, miejscami możliwe burze TVN Meteo/x-news

Sobota upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. W zachodniej części kraju pojawią się burze, podczas których spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru sięgną 60-80 kilometrów na godzinę. W Małopolsce termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C w Zakopanem do 20 st. C w Krakowie, Tarnowie, Chrzanowie i Nowym Sączu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 80-90 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.