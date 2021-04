Pogoda na 24 kwietnia. W sobotę opady w większości kraju TVN Meteo

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 5 mm, a na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem. Tylko na północnym zachodzie kraju nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, 10 st. C w centrum kraju do 12 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, północno-zachodni. W porywach może osiągnąć do 50-60 km/godz.