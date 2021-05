Pogoda na 8 maja. W sobotę przelotny deszcz w większości kraju. Kolejne dni ciepłe i słoneczne

W Małopolsce może przelotnie popadać w Miechowie, Olkuszu, Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Suchej Beskidzkiej i w Gorlicach. Temperatura wyniesie od 8 st. C na Podhalu do 12 st. C w Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie.

Powieje umiarkowany wiatr, z południowego zachodu. W porywach może osiągnąć do 50 km/h.

Niedziela w całym kraju przyniesie słoneczną aurę. Termometry pokażą od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Pomorzu Zachodnim.