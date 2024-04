W Zakopanem zaczął padać... śnieg. Radykalna zmiana pogody. Zobaczcie zdjęcia!

W Zakopanem pada śnieg

Pogoda na Podtatrzu radykalnie się zmieniła. Podczas Świąt Wielkiej Nocy termometry na Podhalu dochodziły do 20 st. C. Obecnie temperatura spadła do okolic zera i zaczął padać deszcz ze śniegiem i śnieg.

Huśtawka pogodowa pod Tatrami

W centrum Zakopanego pada deszcz ze śniegiem, a na Gubałówce i w wyżej położonych miejscowościach pada śnieg. Biało zrobiło się już na dachach domów i trawnikach. Także część samochodów jeździ z kilkumentymtrową warstwą śniegu na dachu.

Halny przyniósł radykalną zmianę. Po temperaturach sięgający 20 st. Celsjusza termometry pokazują okolice zera. Pogoda ma jednak znowu ulec zmianie. W nadchodzący weekend 6 i 7 kwietnia termometry znowu wskażą powyżej 20 st. C.