Pogoda na czwartek, 14 października. Pochmurnie, deszczowo i chłodno TVN Meteo/x-news

Pogoda w czwartek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, które od zachodu będzie wzrastać do dużego. Na zachodzie kraju oraz na Pomorzu okresami pojawią się opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Pod wieczór padać może również w centrum. Temperatura maksymalna sięgnie od 9 stopi Celsjusza na Dolnym Śląsku oraz Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni i południowo-zachodni wiatr, słabo i umiarkowanie. Na zachodzie okresami może przybierać na sile.