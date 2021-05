Pogoda na majówkę 2021 w Krakowie. Czy pogoda będzie sprzyjać urlopowym wypadom? Sprawdź prognozę! 3.05.2021

Długoterminowa pogoda na wakacje 2021. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne lato nie będzie nas rozpieszczać 3.05.2021

Mimo że w kalendarzu od ponad miesiąca mamy wiosnę, pogoda za oknem wcale na to nie wskazuje. Ciągłe deszcze, wiatr oraz niskie temperatury przypominają bardziej jesień. Jednak coraz bliżej do wakacji, dlatego wiele osób zastanawia się, jak będzie wyglądać tegoroczne lato. Czy rzeczywiście będzie można nazwać go najcieplejszym okresem w roku? A może dalej górować będzie "jesienna szaruga"? Poniżej przedstawiamy najnowszą, długoterminową prognozę pogody na wakacje 2021.