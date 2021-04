Pogoda na niedzielę, 25 kwietnia. Niedziela z opadami na wschodzie. Na Podlasiu możliwy deszcz ze śniegiem TVN Meteo/x-news

W niedzielę na wschód od linii Wisły pojawią się przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu deszczu ze śniegiem (1-5 mm). Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry pokażą od 6 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 10 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni. W poniedziałek pogodna nie zmieni się. Na wschodzie wystąpią przelotne opady deszczu, a na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu deszczu ze śniegiem (1-5 mm). Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 na Pomorzu Zachodnim.