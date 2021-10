Pogoda na piątek, 15 października. Mało słońca, trochę deszczu TVN Meteo/x-news

Pogoda w piątek przyniesie nam pochmurną aurę z przejaśnieniami i opadami deszczu, które miejscami sięgną do sześciu litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.