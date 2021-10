Pogoda na piątek, 8 października. Wyż przyniesie ochłodzenie, wystąpią przymrozki

Piątek zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. W Małopolsce zobaczymy od 10 st. C w Nowym Targu i Olkuszu, przez 12 st. C w Krakowie, Zakopanem i Chrzanowie do 13 st. C w Tarnowie i Oświęcimiu.

Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Na Pogórzu Karpackim w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Sobota również okaże się słoneczna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na południowym wschodzie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Będzie wiać wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Na drugi dzień weekendu synoptycy prognozują pogodną aurę. Temperatura sięgnie maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.