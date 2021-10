Pogoda na środę, 13 października. Chłodno i pochmurnie TVN Meteo/x-news

W środę we wschodniej części kraju będzie na ogół pochmurno z opadami deszczu. Poza tym czeka nas zachmurzenie zmienne, na ogół też nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.